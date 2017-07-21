Google признал Россию абсолютным лидером по запросам на удаление информации

21.07.2017







Россия стала лидером по числу запросов от госорганов на удаление данных из Google по итогам 2016 года, передает РБК со ссылкой на отчет Transparency Report, в котором компания анализирует количество запросов на удаление информации.

Согласно данным отчета, за год российские власти направили 13?209 запросов (58% от всех полученных жалоб). Отмечается, что в течение 2016 года этот показатель вырос в России на 478% - в основном за счет жалоб на видеозаписи, опубликованные на видеохостинге YouTube.

При этом 85% всех запросов связано с критерием "национальная безопасность", в 5% случаев речь идет об информации, "критикующей представителей власти", и около 2% запросов связаны с пропагандой суицида и другими нарушениями законодательства.

Из всех этих жалоб компания Google удовлетворила 74%.

Лениздат

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