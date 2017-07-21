 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Модификации Nukebot распространяются по Сети

Модификации Nukebot распространяются по Сети


21.07.2017

Модификации Nukebot распространяются по Сети

После того, как в марте нынешнего года автор банковского трояна Nukebot (он же Nuclear Bot, Micro Banking Trojan и TinyNuke) некто под псевдонимом Gosya опубликовал исходный код своего детища, предприимчивые киберпреступники быстро нашли ему применение. Некоторые модифицировали вредонос для атак на банки в США и Франции, а другая группа хакеров адаптировала вредоносное ПО для хищения электронной почты и паролей в браузерах.

 Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили несколько вариантов трояна, созданных после публикации исходного кода, причем некоторые из них являются тестовыми образцами.

 "Большинство из них не представляли интереса, поскольку в качестве C&C-серверов там были указаны адреса локальной подсети или localhost/127.0.0.1. Намного меньше образцов имели "настоящие" адреса и оказались рабочими", - отметил аналитик "ЛК" Сергей Юнаковский.

 Порядка 5% исследованных вариантов использовались в атаках. Пока неизвестно, созданы они отдельными злоумышленниками или криминальной организацией.

 По результатам анализа троянов, использовавшихся в реальных атаках, исследователи предположили, что их целью являются финансовые организации во Франции и США.

 Из некоторых тестовых образцов специалистам удалось извлечь тестовые строки, по которым они смогли установить адреса управляющих серверов и другие данные для исследования. Рабочие версии Nukebot были зашифрованы, поэтому экспертам пришлось сначала извлечь ключ шифрования. Для этого они сымитировали взаимодействие с C&C-серверами и получили RC4-ключ для расшифровки web-инжектов.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.