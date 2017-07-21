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    Госдума запретила анонимайзеры и нелегальные SIM-карты

Госдума запретила анонимайзеры и нелегальные SIM-карты


21.07.2017

Госдума запретила анонимайзеры и нелегальные SIM-карты

Теперь средства обхода блокировки для доступа к заблокированным сайтам являются вне закона. Владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, используемых для доступа к запрещенным в России сайтам запрещается предоставлять возможности для просмотра этих сайтов.

 Роскомнадзор будет, после обращения правоохранительных органов, определять провайдера, допускающего использование анонимайзеров и направлять ему уведомление в электронном виде о необходимости предоставления в течение 3-х дней данных, которые позволят идентифицировать владельца анонимайзера.

 Затем Роскомнадзор будет направлять анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС (федеральной государственной информационной системы, содержащей черный список запрещенных ресурсов). У владельца анонимайзера будет 30 дней для подключения к системе ФГИС. Аналогичное требование будет выдвигаться также для поисковых систем, работающих на территории РФ.

 После подключения к ФГИС, анонимайзер будет обязан в течение 3-х дней обеспечить возможность блокировки запрещенных сайтов, а поисковая система будет обязана удалить ссылки на запрещенные сайты в поисковой выдаче. Роскомнадзор получает право блокировать сервисы, которые откажутся выполнять эти требования.

Запрет на нелегальные SIM-карты – с 1 ноября 2017 года

 Абонент (владелец SIM-карты) обязан предоставить оператору сведения о пользователях услугами связи. Эти требования не будут распространяться на договоры, заключаемые в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

 Предполагается, что будет невозможно приобрести или взять в пользование SIM-карту без предоставления паспортных данных оператору связи.

 

Securitylab

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