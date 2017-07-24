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    "Пакет Яровой" может стоить операторам миллиарды рублей штрафов от ЕС

"Пакет Яровой" может стоить операторам миллиарды рублей штрафов от ЕС


24.07.2017

"Пакет Яровой" может стоить операторам миллиарды рублей штрафов от ЕС

Российский пакет антитеррористических законов ("пакет Яровой") может обернуться для четырех крупнейших российских сотовых операторов штрафом в 45 миллиардов рублей, поскольку предполагает хранение и личных данных граждан ЕС, а это будет противоречить европейским нормам. Об этом пишет газета "Ведомости".

Европейский регламент о защите личных данных был опубликован в мае 2016 года и вступает в силу 25 мая 2018 года. "Пакет Яровой" был принят летом 2016 года и обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу 1 июля 2018 года.

"Закон Яровой может стоить операторам миллиарды рублей штрафов. Хранить придется в том числе личные данные граждан ЕС, а это противоречит европейским нормам", — пишет издание.

Как говорится в публикации, нарушение иностранными компаниями европейских правил обработки данных, которые начнут действовать в мае 2018 года, может повлечь за собой серьезные штрафы – до 20 миллионов евро или до 4% от годовой глобальной выручки в зависимости от того, какая сумма больше.

"Если рассчитывать штраф, отталкиваясь от последней цифры, большой четверке российских операторов придется заплатить штраф суммарным размером около 45 миллиардов рублей", — пишут "Ведомости".

Представители МИД и Минкомсвязи России и директората Еврокомиссии по сетям связи не ответили на запросы "Ведомостей". Представители МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2 отказались от комментариев газете.

Федеральный министр по открытому правительству Михаил Абызов ранее заявил, что затраты на исполнение так называемого "пакета Яровой", по экспертному мнению Минкомсвязи, не превысят 120-130 миллиардов рублей.

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