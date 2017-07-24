"Пакет Яровой" может стоить операторам миллиарды рублей штрафов от ЕС

24.07.2017







Российский пакет антитеррористических законов ("пакет Яровой") может обернуться для четырех крупнейших российских сотовых операторов штрафом в 45 миллиардов рублей, поскольку предполагает хранение и личных данных граждан ЕС, а это будет противоречить европейским нормам. Об этом пишет газета "Ведомости".

Европейский регламент о защите личных данных был опубликован в мае 2016 года и вступает в силу 25 мая 2018 года. "Пакет Яровой" был принят летом 2016 года и обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу 1 июля 2018 года.

"Закон Яровой может стоить операторам миллиарды рублей штрафов. Хранить придется в том числе личные данные граждан ЕС, а это противоречит европейским нормам", — пишет издание.

Как говорится в публикации, нарушение иностранными компаниями европейских правил обработки данных, которые начнут действовать в мае 2018 года, может повлечь за собой серьезные штрафы – до 20 миллионов евро или до 4% от годовой глобальной выручки в зависимости от того, какая сумма больше.

"Если рассчитывать штраф, отталкиваясь от последней цифры, большой четверке российских операторов придется заплатить штраф суммарным размером около 45 миллиардов рублей", — пишут "Ведомости".

Представители МИД и Минкомсвязи России и директората Еврокомиссии по сетям связи не ответили на запросы "Ведомостей". Представители МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2 отказались от комментариев газете.

Федеральный министр по открытому правительству Михаил Абызов ранее заявил, что затраты на исполнение так называемого "пакета Яровой", по экспертному мнению Минкомсвязи, не превысят 120-130 миллиардов рублей.

Журдом



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