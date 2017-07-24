В Госдуме хотят штрафовать соцсети на 50 млн рублей за отказ удалять незаконную информацию

24.07.2017







Госдума осенью рассмотрит законопроект, который обязывает социальные сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. Об этом в интервью агентству FlashNord заявил один из авторов проекта, депутат Сергей Боярский.

"Уверен, что такой закон необходим. Государству давно пора влиять на информационные потоки внутри социальных сетей, которые иногда превосходят по охвату средства массовой информации", — сказал Боярский.

По его словам, идеальный вариант, когда на жалобу пользователя о недостоверной информации социальная сеть будет оперативно реагировать, блокируя доступ к ней до решения суда.

"Если вы увидели порочащую вашу честь и достоинство информацию, вы вправе обратиться в суд. Факт этого обращения будет сигналом о серьезности ваших намерений, на который оператору придётся обратить внимание. В противном случае предусмотрен административный штраф в размере от 30 до 50 млн рублей", — пояснил Боярский.

В пример он привел опыт европейских стран. В частности, по его словам, в Германии на блокировку информации в социальных сетях отводятся сутки, а штраф достигает 50 млн евро. Боярский отметил, что в настоящее время разработчики законопроекта взяли время на его доработку.

"Сейчас мы взяли время на доработку. Несколько концептуальных моментов требуют, на мой взгляд, уточнения. Мы учтём мнение экспертов, замечания правового управления Госдумы, профильного комитета, а в сентябре вернёмся к обсуждению", — добавил Боярский.

Лениздат

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