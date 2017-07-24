В Минкомсвязи указали на недостатки в законопроекте об удалении информации из соцсетей

24.07.2017







Законопроект, обязывающий социальные сети удалять противоправный контент по заявлению пользователей, содержит спорные моменты, которые могут привести к необоснованным штрафам. Такую точку зрения высказал замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

Как пояснил Волин, в новой редакции проекта закона, подготовленной в Госдуме, учтен ряд поправок, но остаются некоторые спорные моменты. В частности один из них связан с действиями оператора после получения уведомления об удалении контента.

"Оператор сети после того, как получил уведомление, обязан удалить его [контент] от всех пользователей, от всех постов, которые есть в его соцсетях. Но мы таким образом накладываем на оператора соцсети необходимость ежедневно проводить мониторинг и фильтрацию сети. И более того, опять-таки не указано, а сколько это там должно находиться, через сколько он должен его удалить", - цитирует ТАСС слова замминистра.

Волин также добавил, что такие спорные моменты могут стать причиной необоснованных многомиллионных штрафов.

В июле нынешнего года депутаты "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевских представили законопроект, обязывающий соцсети по заявлению пользователей удалять противоправную информацию.

Согласно документу, после получения заявления пользователя оператор должен в течение суток удалить сведения, направленные на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию, а также иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Также операторы обязаны удалять копии такой информации.

За отказ выполнить требования авторы законопроекта предлагают установить штрафы: от 3 млн до 5 млн рублей для физических лиц, от 30 млн до 50 млн для юридических лиц.

Securitylab

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