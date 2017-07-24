Хакер признал себя виновным в атаках на Deutsche Telekom

24.07.2017







29-летний хакер, известный в Сети как BestBuy и Popopret, признал себя виновным во взломе более 900 тыс. маршрутизаторов в сети крупнейшего телекоммуникационного оператора Deutsche Telekom. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Немецкие правоохранители не раскрывают настоящее имя преступника, упоминая о нем как о Spiderman - псевдоним, под которым хакер регистрировал домены, использовавшиеся для компрометации оборудования Deutsche Telekom. Злоумышленник использовал модифицированный вариант вредоносного ПО Mirai для организации ботнета.

На суде BestBuy пояснил, что в его намерения не входило вывести маршрутизаторы из строя, он просто пытался незаметно перехватить контроль над устройствами и использовать их для осуществления DDoS-атак. По его словам, причиной случайного сбоя в работе маршрутизаторов стал модифицированный им образец Mirai. Он также рассказал, что один из либерийских провайдеров нанял его для проведения DDoS-атак на своих конкурентов. За свои услуги хакер получил $10 тыс.

Напомним, в феврале нынешнего года порядка 900 тыс. клиентов Deutsche Telekom в Германии столкнулись с проблемой доступа к сети Интернет. В том же месяце хакер осуществил аналогичную атаку на провайдеров в Великобритании.

BestBuy был арестован сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency) в одном из аэропортов Лондона в конце февраля нынешнего года. Вынесение приговора по делу хакера состоится 28 июля текущго года. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Securitylab

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