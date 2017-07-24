Минэкономразвития и ЦБ выступили против передачи рынка электронных подписей государству

24.07.2017







Минэкономразвития подготовило отрицательное заключение на разработанные Министерством связи и массовых коммуникаций РФ поправки в закон "Об электронной подписи", которыми предполагается передать функции выдачи усиленной квалифицированной электронной подписи от частных компаний государству, следует из данных, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишут "Ведомости".

В заключении говорится, что Минэкономразвития России отмечает нецелесообразность принятия предлагаемого регулирования в связи со значительным объемом бюджетных расходов, наличием административных и иных рисков, способных негативно повлиять на развитие рынка по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов, ключей проверки электронной подписи, а также смежных отраслей экономики.

В документе также отмечено, что предлагаемое Минкомсвязью регулирование может привести к ликвидации рынка услуг по выдаче УКЭП как такового вместе с потерей всей созданной инфраструктуры, закрытию соответствующих организаций, увольнению квалифицированных сотрудников удостоверяющих центров.

В Минэкономразвития подтвердили, что заключение об оценке регулирующего воздействия было направлено разработчику законопроекта — в Минкомсвязь. В Минкомсвязи, в свою очередь, сообщили, что ведомство сохраняет свою позицию по законопроекту и будет вносить его на рассмотрение в правительство.

Против нового законопроекта выступил и Центробанк. Заместитель председателя правления ЦБ Ольга Скоробогатова направила обращение с критикой данного законопроекта в некоммерческое партнерство "Национальный совет финансового рынка": "Отдельные положения законопроекта в части исключения возможности аккредитации УЦ, являющихся юридическими лицами, не поддерживаются Банком России, поскольку их принятие может привести к ряду негативных последствий для участников финансового рынка, в том числе финансовым потерям кредитных организаций в связи с невозможностью использования собственных удостоверяющих центров, аккредитованных ранее, а также снижению доступности и качества и повышению стоимости услуг по созданию и обслуживанию ключей квалифицированных электронных подписей".

Собственные УЦ для выдачи электронных подписей есть у Сбербанка, Альфа-банка, группы ВТБ, Московского индустриального банка и др.

В марте 2017 года Минкомсвязь обнародовала законопроект с изменениями в процедуру выдачи УКЭП. Поправками предлагается лишить частные компании права выдавать УКЭП и передать данную функцию нескольким государственным структурам. В отчете к законопроекту говорится, что он призван устранить нарушения при идентификации граждан при выдаче УКЭП, так как ведомства не могут "всецело доверять информации, внесенной в квалифицированный сертификат УЦ". В конце 2016 года для устранения проблемы был принят закон, вводящий штрафы до 500 тыс. руб. для центров, выдавших сертификат с заведомо недостоверной информацией о его владельце.

В отзыве Минэкономразвития отмечено, что фактически проект акта предполагает проведение коренной реформы системы аккредитованных удостоверяющих центров. Вместо существующей сети частных УЦ государству необходимо будет создать собственную инфраструктуру для выдачи электронных подписей. На закупку оборудования и лицензий на софт государственным УЦ придется потратить до 150 млрд руб., еще 1,8 млрд руб. ежегодно будут уходить на фонд оплаты труда. Компенсировать эти расходы предполагается за счет взимания пошлины в размере 2,5 тыс. руб. за выдачу УКЭП, что на 40% выше текущих цен, говорится в заключении Минэкономразвития. Там также говорится, что помимо расходов на воссоздание соответствующей инфраструктуры Минкомсвязь не учла потери бюджетной системы России от налоговых поступлений. Недополучение бюджета от сборов налога на доходы физических лиц Минэкономразвития оценивает в 2 млрд руб.

УКЭП является аналогом собственноручной подписи и позволяет юридическим и физическим лицам подписывать документы в электронном виде. Сертификаты и ключи электронной подписи выдаются аккредитованными Минкомсвязью удостоверяющими центрами, на сегодняшний день их более 450 по всей стране.

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