Осужденному в США за кибермошенничество сыну депутата Госдумы могут увеличить срок

24.07.2017







Сыну депутата Госдумы от ЛДПР Роману Селезневу, осужденному в штате Вашингтон на 27 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, могут увеличить срок заключения в случае вынесения обвинительных приговоров еще в двух штатах — Неваде и Джорджии. Об этом в интервью "Известиям" рассказал адвокат Игорь Литвак.

"На него заведены дела еще в двух других штатах: Неваде и Джорджии… У судей есть возможность сделать так, чтобы сроки шли параллельно. Однако есть вариант, при котором сроки будут суммироваться. Мы всеми силами добиваемся, чтобы этого не произошло", — сказал защитник.

По словам Литвака, тюрьма, где находится его подзащитный, пользуется плохой репутацией из-за скандалов с оборотом наркотиков и другим криминалом. Адвокат рассказал, что первый месяц Селезнева почти не выпускали из одиночной камеры. "Там не было даже кровати — только матрас. Романа не пускали на прогулки, а необходимые медикаменты ему передавали через окошко в двери. Эта камера была оборудована душем, чтобы он не покидал ее… Из-за таких условий он впал в сильную депрессию", — рассказал Литвак.

Однако в последние месяцы ситуация с содержанием Селезнева изменилась в лучшую сторону: его перевели в другую часть тюрьмы, где условия содержания "получше". "Для этого мы многократно обращались в госдеп США, а также просили содействия у российского посольства. Именно оно оказало существенную помощь, когда Роман находился в изоляторе. Мы это очень ценим", — отметил адвокат.

Напомним, Селезнев был задержан 5 июля 2016 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики города Мале по подозрению в киберпреступлениях. В США Селезнева подозревали в том, что в период с октября 2009 года по февраль 2011 года он сумел похитить, а затем продать сведения о кредитных картах потребителей из США. Российская сторона трактовала задержание Селезнева как похищение и требовала освободить гражданина России.

Лениздат



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