Клименко: До 30% всех компьютеров в Москве заражены вредоносным ПО для майнинга биткойнов

24.07.2017







От 20% до 30% компьютеров в Москве заражены вредоносным ПО для майнинга криптовалюты Bitcoin. Об этом заявил советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в интервью информагентству RNS.

По его словам, сейчас "самый распространенный и самый опасный вирус - вирус, который вскрывает ваш сервер и ставит на него программу майнинга Bitcoin. Если вы поговорите с "Лабораторией Касперского", они вам скажут, что из 20 млн компьютеров в Москве заражено 20–30%...", - отметил советник главы государства.

"Современные вирусы вообще стараются ничего не портить", - добавил Клименко. Отмечается, что организаторы подобных схем зарабатывают, "сдавая в аренду" мощности зараженных компьютеров для обработки криптовалютных расчетов.

По словам эксперта "Лаборатории Касперского" Антона Иванова, в нынешнем году 6% российских пользователей подверглись атакам с целью установки майнеров. Основная угроза подобных вредоносов заключается в том, что они используют вычислительные мощности компьютера, снижая его производительность. Как правило, заражение майнерами происходит через электронные письма с вредоносным вложением, при посещении вредоносных сайтов и т.д.

Герман Клименко также прокомментировал идею введения специального платежа для абонентов и пользователей услуг связи, за счет которого операторы связи смогут исполнить требования "закона Яровой". По его словам, инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям (РСПП) – новая вариация "глобальной лицензии" Никиты Михалкова (ежемесячный сбор в размере 30 рублей с интернет-пользователей в пользу правообладателей), для реализации которой не требуется вносить изменения в Налоговый кодекс.

"Но не надо открывать ворота, которые потом невозможно будет закрыть. С одной стороны, "глобальная лицензия", с другой, сбор на реализацию "пакета Яровой" – раз канал рабочий, почему им можно будет воспользоваться одним, но нельзя будет другим? У операторов и так есть сбор в фонд универсальной услуги связи – ну пусть он будет не 1,2%, а 3%. А если будет еще один дополнительный сбор – мне кажется, это будет уже аморально", - подчеркнул Клименко.

Bitcoin - пиринговая платежная система, использующая одноименную расчетную единицу и одноименный протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы.

Securitylab

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