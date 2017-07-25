СК предлагает блокировать экстремистские сайты во внесудебном порядке

25.07.2017







Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил ввести внесудебный порядок пополнения реестра экстремистских материалов и блокировки их в интернете.

Бастрыкин предложил "предусмотреть внесудебный (административный) порядок включения" в федеральный реестр экстремистских материалов. Об этом глава ведомства рассказал в интервью "Российской газете".

"Считаю, что такой способ даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма в сети интернет", — сказал глава ведомства.

Руководитель СКР отметил, что если те, кто разместил информацию, не считают ее экстремистской, то могут оспорить включение в реестр в судебном порядке.

Он добавил, что инициатива также даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма в интернете.

В начале июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд сайтов, пропагандирующих идеи национальной и религиозной розни. Среди них — "Русский сектор", "Правый взгляд", "Спутник и погром" и другие ресурсы. Администрация "Спутника и погрома" заявила, что "ничего неожиданного в этом нет": в ближайшее время ресурс переедет на новый адрес.

Журдом

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