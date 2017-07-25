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    СК предлагает блокировать экстремистские сайты во внесудебном порядке

СК предлагает блокировать экстремистские сайты во внесудебном порядке


25.07.2017

СК предлагает блокировать экстремистские сайты во внесудебном порядке

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил ввести внесудебный порядок пополнения реестра экстремистских материалов и блокировки их в интернете.

Бастрыкин предложил "предусмотреть внесудебный (административный) порядок включения" в федеральный реестр экстремистских материалов. Об этом глава ведомства рассказал в интервью "Российской газете".

"Считаю, что такой способ даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма в сети интернет", — сказал глава ведомства.

Руководитель СКР отметил, что если те, кто разместил информацию, не считают ее экстремистской, то могут оспорить включение в реестр в судебном порядке.

Он добавил, что инициатива также даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма в интернете.

В начале июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд сайтов, пропагандирующих идеи национальной и религиозной розни. Среди них — "Русский сектор", "Правый взгляд", "Спутник и погром" и другие ресурсы. Администрация "Спутника и погрома" заявила, что "ничего неожиданного в этом нет": в ближайшее время ресурс переедет на новый адрес.

Журдом

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