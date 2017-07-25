Сенаторы одобрили запрет анонимайзеров и регулирование мессенджеров

25.07.2017







Совет Федерации одобрил законы о запрете средств обхода блокировок в интернете, а также о регулировании мессенджеров. Как сообщает "Медуза" , от голосования по первому закону воздержался только один человек. Против закона о мессенджерах проголосовали шестеро, 12 воздержались.

Во время заседания в верхней палате парламента щамглавы Роскомнадзора Олег Иванов напомнил, что закон о мессенджерах распространяется только на зарегистрированные сервисы и не касается тех, что "написаны на коленке". На это сенатор Антон Беляков ответил, что мессенджер Facebook до сих пор не зарегистрирован, хотя "не написан на коленке". По мнению сенатора, это говорит о том, что закон не достаточно обсуждался с экспертным сообществом. По мнению Белякова, цель этого закона — лоббирование интересов сотовых операторов, которых закон обязывает заключать контракты с мессенджерами для идентификации пользователей.

Закон о запрете анонимайзеров, VPN и других средств обхода блокировок вступит в силу с 1 ноября 2017 года. Искать такие сервисы будут ФСБ и МВД. Доступ к анонимайзерам будут ограничивать, если после предупреждения они не начнут блокировать запрещенные сайты.

Согласно закону о мессенджерах, администрация сервисов будет обязана устанавливать личность пользователей с помощью номера телефона и ограничивать передачу сообщений по процедуре, устанавливаемой правительством. Документ должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Лениздат



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