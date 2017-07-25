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    Швеция допустила утечку личных данных практически всех своих граждан

Швеция допустила утечку личных данных практически всех своих граждан


25.07.2017

Швеция допустила утечку личных данных практически всех своих граждан

Утечка личных данных практически всех граждан Швеции произошла по вине Транспортного ведомства Швеции во время передачи компании IBM личных данных всех владельцев транспортных средств. Утечка затронула не только частный сектор, но и транспортные средства, принадлежащие полиции и армии.

 В ходе утечки стали доступными имена, фотографии и адреса проживания миллионов граждан Швеции, среди которых пилоты ВВС Швеции, сотрудники секретных подразделений, люди, пребывающие в розыске, граждане, находящиеся в программе защиты свидетелей, а также пропускная способность всех дорог, постов и много всего другого.

 В 2015 году Транспортное ведомство Швеции заключило с компанией IBM контракт на обслуживание IT-инфраструктуры ведомства, включая обслуживание баз данных и телекоммуникационные сети.

 После заключения контракта сотрудники ведомства загрузили базы данных на серверы IBM в облако, а затем осуществили email-рассылку всего содержимого базы своим подписчикам. Кроме того, все сотрудники IBM заполучили полный доступ ко всей базе ведомства.

 Утечка была обнаружена лишь в 2016 году, по факту которой было открыто служебное расследование. В 2017 году глава ведомства Мария Агрен (Maria Agren) была уволена со своего поста. В качестве наказания ей был назначен штраф в размере 70 тыс. шведских крон (примерно $8,5 тыс.).

 

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