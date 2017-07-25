 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Хакеры похитили $8,4 млн у криптовалютного сервиса Veritaseum

Хакеры похитили $8,4 млн у криптовалютного сервиса Veritaseum


25.07.2017

Хакеры похитили $8,4 млн у криптовалютного сервиса Veritaseum

В минувшие выходные неизвестные лица взломали платформу Veritaseum и во время процедуры ICO (Initial Coin Offering, первичного размещения токенов) похитили токены, на продаже которых заработали $8,4 млн.

 ICO представляет собой своеобразный аналог классического IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение) с той разницей, что вместо акций покупатели приобретают токены на online-платформе.

 О подробностях инцидента сообщил компании Veritaseum Реджи Миддлтон (Reggie Middleton) на официальном Slack-канале компании. По его словам, хакерам удалось похитить токены VERI во время ICO, которые они немедленно продали другим пользователям. Речь идет о небольшом количестве токенов - всего 0,07%, но в долларовом эквиваленте сумма выглядит довольно внушительно. По оценкам Миддлтона, после продажи токенов злоумышленники заработали $8,4 млн в криптовалюте. Изначально средства осели в двух Ethereum-кошельках, но затем были переведены на другие счета. Украденные токены принадлежали Veritaseum, пользователи не понесли финансовых убытков, отметил Миддлтон.

 За последний месяц это уже четвертый случай взлома криптовалютных сервисов. На минувшей неделе взломам подверглись компании CoinDash и Parity , а вначале июля хакеры получили контроль над кошельком Classic Ether Wallet для криптовалюты Ethereum Classic (ETC).

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.