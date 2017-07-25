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    Эксперты предупредили о новом типе атак "прерывание обслуживания"

Эксперты предупредили о новом типе атак "прерывание обслуживания"


25.07.2017

Эксперты предупредили о новом типе атак "прерывание обслуживания"

Злоумышленники могут использовать IoT-ботнеты (ботнеты, включающие устройства из сферы "Интернета вещей") как площадку для масштабных, имеющих катастрофические последствия атак, которые способны уничтожить сам Интернет.

 В отчете по информационной безопасности за первую половину 2017 года эксперты компании Cisco указывают на распространение нового типа угроз - атак типа "прерывание обслуживания" (destruction of service, DeOS), которые способны уничтожать резервные копии и страховочные системы (safety net), необходимые организациям для восстановления систем и данных после атаки. С появлением Интернета вещей (Internet of Things, IoT) все больше операций в ключевых отраслях переводится в режим online, что расширяет горизонт атак, увеличивает их масштабы и усугубляет последствия, отмечают исследователи.

 "Атакующие разрабатывают хорошо продуманные атаки, призванные нарушить функционирование компаний, как крупных, так и малых предприятий. Им известно, что у бизнесов нет резервного плана по восстановлению IT и OT с нуля, и они используют эту уязвимость в своих интересах", - отмечается в отчете.

 Аналитики не предоставили подробности относительно природы DeOS-атак. "Мы можем быть уверены, что развитие "Интернета вещей" и его миллиардов устройств и систем, в которых присутствует множество уязвимостей, будет играть центральную роль в появлении кампаний с возрастающими последствиями", - считают аналитики.

 

Securitylab

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