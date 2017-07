Эксперты предупредили о новом типе атак "прерывание обслуживания" Tweet

Злоумышленники могут использовать IoT-ботнеты (ботнеты, включающие устройства из сферы "Интернета вещей") как площадку для масштабных, имеющих катастрофические последствия атак, которые способны уничтожить сам Интернет. В отчете по информационной безопасности за первую половину 2017 года эксперты компании Cisco указывают на распространение нового типа угроз - атак типа "прерывание обслуживания" (destruction of service, DeOS), которые способны уничтожать резервные копии и страховочные системы (safety net), необходимые организациям для восстановления систем и данных после атаки. С появлением Интернета вещей (Internet of Things, IoT) все больше операций в ключевых отраслях переводится в режим online, что расширяет горизонт атак, увеличивает их масштабы и усугубляет последствия, отмечают исследователи. "Атакующие разрабатывают хорошо продуманные атаки, призванные нарушить функционирование компаний, как крупных, так и малых предприятий. Им известно, что у бизнесов нет резервного плана по восстановлению IT и OT с нуля, и они используют эту уязвимость в своих интересах", - отмечается в отчете. Аналитики не предоставили подробности относительно природы DeOS-атак. "Мы можем быть уверены, что развитие "Интернета вещей" и его миллиардов устройств и систем, в которых присутствует множество уязвимостей, будет играть центральную роль в появлении кампаний с возрастающими последствиями", - считают аналитики. Securitylab Добавить комментарий Автор: Компания: E-mail: Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да

