Испания планирует экстрадировать российского хакера в США

25.07.2017







Российский программист Станислав Лисов, задержанный зимой в Испании, может быть экстрадирован в США. 20 июля в Национальном суде Испании начались слушания по делу россиянина, в ходе которых уже в конце текущего месяца должно быть вынесено итоговое решение относительно дальнейшей судьбы Лисова.

По словам адвоката Олега Губарева, программисту грозит до 35 лет тюрьмы если его экстрадируют. Юрист также отметил, что россиянина задержали незаконно. 19 января суд южного округа Нью-Йорка подписал ордер о задержании Лисова — спустя шесть дней после задержания. Но американская сторона уверяет, что задержание произошло на основании ордера от августа 2016 года.

По мнению адвоката, Лисова планируют привлечь по делу о русских хакерах, обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США. В настоящее время россиянина подозревают в разработке вредоносного приложения NeverQuest, предоставляющего доступ к компьютерам с целью похищения учетных банковских данных.

Securitylab

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