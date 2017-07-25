Google очищается от фрода и сомнительного контента

25.07.2017







Компания Google проводит секретные тесты совместно с такими медиагигантами, как CBS и The New York Times, и рекламными биржами, чтобы обнаружить фиктивные рекламные объявления на интернет-площадках.

К таким действиям интернет-гиганта вновь подталкивают рекламодатели. Их траты на мошеннический трафик с каждым годом удваиваются, не говоря уже о репутационных издержках, как в случае с рекламой брендов в экстремистских роликах на YouTube.

Во время секретных тестов Google и ее партнеры на время, от 10 до 15 минут, отключали на площадках рекламный programmatic-инвентарь. В результате Google обнаружила, что на некоторых биржах все равно были доступны тысячи и тысячи рекламных объявлений, которые по факту не продавались в этот период. О таких результатах сообщило издание Business Insider со ссылкой на источники в рекламной отрасли.

Фиктивные рекламные объявления — новая проблема рекламной индустрии. Так, рекламодатель получает якобы премиальный инвентарь на сайте, который выдается, например, за CNN.com, а на самом деле это другая интернет-площадка, которую посещают не люди, а боты. Рекламные биржи, опрошенные Business Insider, говорят, что ежедневно блокирует сотни миллионов таких фиктивных рекламных запросов.

Многие крупные бренды призывают очистить рынок цифровой рекламы от мошенничества, или фрода, который приобретает невиданные масштабы. Глобальные расходы рекламодателей на мошеннический трафик (клики, которые делают боты) в 2017 году могут достичь $16,4 млрд. Это вдвое превышает прошлогоднюю цифру в $7,2 млрд., которую рекламодатели заплатили за фрод.

Google вводит ответные меры, и они включают не только секретные тесты с медиакомпаниями и рекламными биржами. Интернет-гигант поддерживает отраслевую инициативу ads.txt, предложенную Interactive Advertising Bureau (IAB).

Решение ads.txt (Authorized Digital Sellers) предлагает вставлять на сайт текстовый файл, в котором прописано, кому его владелец разрешают продавать рекламу на своей площадке, а кому нет. Таким образом, ads.txt позволяет идентифицировать надежных продавцов цифровой рекламы и сделать прозрачными programmatic-закупки.

Google также стремится обезопасить рекламодателей от экстремистского видеоконтента. Для этого YouTube ввела ряд инициатив после скандала с размещением рекламы крупных брендов в роликах о национализме и экстремизме.

Sostav

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