Исследование Лаборатории Касперского: 40% работников не сообщает начальству о повреждениях от кибер-атак

Исследование, Human Factor in IT Security: How Employees are Making Businesses Vulnerable from Within , показывает что в среднем в 40 процентах случаях работники прячут факты успешных кибератак от начальства. Причем чем больше бизнес, тем больше шанс обмана — 45% вероятности в больших компаниях (от 1000 сотрудников), 42% в средних (50 до 999) и всего 29% в маленьких — до 49 человек. Возможно, это связано с тем, что "человеческий" фактор комрометирует кибербезопасность компаний в 45% случаях — второй по серьезности фактор после, собственно, вредоносного ПО. И даже в случаях, когда бизнес подвергается целенаправленной кибератаке, в 53% случаев заражение происходит из-за невнимательных или неподготовленных работников.

В ЛК сказали что начальство часто запугивает работников угрозами о жестком разбирательстве в случае урона от кибератак — и при этом предпочитает не тратить времени и денег на подготовку и обучение тому, как справляться с вечно развивающимися киберугрозами. В результате многие работники просто пытаются избежать наказания, не сообщая о хакерских атаках.

