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    Google Groups раскрывает важные данные своих пользователей

Google Groups раскрывает важные данные своих пользователей


26.07.2017

Google Groups раскрывает важные данные своих пользователей

Исследователи подразделения Cloud Security Intelligence из компании RedLock предупреждают о возможной утечке конфиденциальных данных сотен организаций в результате неправильных настроек веб-сервиса Google Groups.

 Исследователи заметили, что многие пользователи сервиса Google Groups для бизнеса разрешили доступ к своим группам. Такая ошибка в настройках привела к раскрытию важной информации сотрудников компаний, включая имена, адреса электронной почты, домашние адреса, данные о зарплате, данные о продажах и пароли пользователей.

 "Мы хотели найти всего один пример такого случая, но нашли десятки. Возможно сотни компаний пострадали от ошибочных настроек" - прокомментировали в компании RedLock. В списке пострадавших компаний оказались The Weather Company, принадлежащая IBM, Fusion Media Group, владеющая Gizmodo, The Onion, Jezebel и Lifehacker, а также платформа SpotX, ежемесячно рассылающая рекламу около 600 миллионам людей по всему миру.

 Google Groups – это сервис, с помощью которого пользователи могут создавать и принимать участие в группах обсуждений. При настройке групп создатель должен настроить параметры доступа.

 

Securitylab

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