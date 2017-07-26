iRobot планирует продавать данные, собранные с помощью пылесосов

26.07.2017







Компания iRobot, выпускающая роботы-пылесосы Roomba, намерена продать собранные с помощью умных пылесосов планы помещений компаниям Apple, Amazon и Alphabet (Google). Крупные компании согласны покупать информацию для развития технической индустрии умных домов, которыми можно управлять с помощью различных устройств, поддерживающих Интернет.

Устройства Roomba используют технологию картографирования. Роботы-пылесосы создают карты c расположением мебели и определяют габариты комнат при помощи различных сенсоров. Благодаря этому умный пылесос проще распознает различные предметы в интерьере и создает шаблоны чистки.

Глава компании Колин Энгл (Colin Angle) объяснил, что информацию, собранную Roombo, можно будет продать только с согласия пользователя. По его словам, "Существует целая экосистема устройств и сервисов для умных домов, которые могут работать успешно только когда есть подробная карта дома, которую пользователь разрешил использовать".

Технически, iRobot уже сейчас может передавать информацию о пользователях. Энгл надеется, что большинство пользователей разрешит пылесосам отправлять планы помещений сторонним компаниям – ведь выгоды и новые возможности перевесят все опасения.

Securitylab

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