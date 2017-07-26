 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    iRobot планирует продавать данные, собранные с помощью пылесосов

iRobot планирует продавать данные, собранные с помощью пылесосов


26.07.2017

iRobot планирует продавать данные, собранные с помощью пылесосов

Компания iRobot, выпускающая роботы-пылесосы Roomba, намерена продать собранные с помощью умных пылесосов планы помещений компаниям Apple, Amazon и Alphabet (Google). Крупные компании согласны покупать информацию для развития технической индустрии умных домов, которыми можно управлять с помощью различных устройств, поддерживающих Интернет.

 Устройства Roomba используют технологию картографирования. Роботы-пылесосы создают карты c расположением мебели и определяют габариты комнат при помощи различных сенсоров. Благодаря этому умный пылесос проще распознает различные предметы в интерьере и создает шаблоны чистки.

 Глава компании Колин Энгл (Colin Angle) объяснил, что информацию, собранную Roombo, можно будет продать только с согласия пользователя. По его словам, "Существует целая экосистема устройств и сервисов для умных домов, которые могут работать успешно только когда есть подробная карта дома, которую пользователь разрешил использовать".

 Технически, iRobot уже сейчас может передавать информацию о пользователях. Энгл надеется, что большинство пользователей разрешит пылесосам отправлять планы помещений сторонним компаниям – ведь выгоды и новые возможности перевесят все опасения.

 

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.