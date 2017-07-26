В России ужесточат закон о запрете анонимных SIM-карт

26.07.2017







Нынешней осенью сенаторы представят поправки для ужесточения закона о запрете анонимной продажи SIM-карт. Об этом завила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента.

Закон, одобренный Совфедом 25 июля, предполагает усиление контроля за порядком продажи SIM-карт в целях борьбы с так называемым "серым" рынком уличных продавцов.

По словам Матвиенко, данный закон "пока не решает всех проблем", поэтому его необходимо доработать. Сейчас сенаторы готовят новые поправки, требующие дополнительного согласования с операторами связи и госструктурами. Спикер поручила профильной рабочей группе дополнить закон и сделать его более эффективным. Предполагается, что поправки будут подготовлены к осени текущего года.

Помимо закона о запрете анонимных SIM-карт, Совет Федерации также одобрил законы о запрете анонимайзеров и анонимности в мессенджерах. 21 июля все три закона были приняты Госдумой РФ в 3-м чтении.

Securitylab

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