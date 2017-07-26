Adobe объявила, что прекратит поддержку Flash в 2020 году

26.07.2017

25 июля 2017 года компании Apple, Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, а также сама компания Adobe анонсировали официальную дату прекращения поддержки Flash. Технологию "умертвят" в конце 2020 года (точная дата пока не названа), после чего ее поддержку прекратят все вышеозначенные компании.

Многие годы Flash являлся одним из самых "дырявых" продуктов на рынке, создавая все новые и новые риски для безопасности, несмотря на регулярный релиз десятков патчей. Так, еще в 2010 году Стив Джобс посвятил проблеме развернутую статью, в которой подробно объяснил, почему Flash не место в устройствах Apple. К сожалению, с тех пор ситуация не улучшилась. Хотя Flash предустановлен практически во всех современных браузерах, плагин теперь отключен по умолчанию (и включать его не рекомендуется). Разработчики Chrome, Edge и Firefox давно ратуют за использование HTML5, равно как и большинство разработчиков онлайновых сервисов.

В своем сегодняшнем сообщении представители Google заметили, что сегодня лишь 17% пользователей Chrome посещают сайты, для работы которых необходим Flash. Еще три года назад этот показатель равнялся 80%.

В своем послании разработчики Adobe пишут, что такие стандарты, как HTML5, WebGL и WebAssembly уже достаточно "повзрослели", чтобы заменить собой Flash в 3D-графике, стриминге и не только. Так, браузерные игры и стриминговые сервисы в последние годы уже используют Flash гораздо меньше, чем раньше. А те, кто до сих пор оставался верен платформе Adobe, получат три года для миграции на другие решения.

Стоит сказать, что к этому решению в Adobe готовились давно. Так, в последнее время разработчики компании сосредоточили усилия вокруг HTML5-инструментов, например Animate CC. Также во многих приложениях Adobe функцию Export to Flash сменила аналогичная функция Export to HTML5.

Хакер

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