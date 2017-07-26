Сеть казино скомпрометировали через "умный" аквариум

26.07.2017







Специалисты ИБ-компании Darktrace рассказали журналистам CNN о взломе неназванного американского казино, который произошел из-за "умного" аквариума. Зачем вообще нужен подключенный к интернету аквариум? В теории таким образом можно удаленно кормить рыбок и поддерживать для них комфортные условия, к примеру, следить за температурой воды. Идея сама по себе не так уж плоха, и все было бы хорошо, если бы аквариум не сообщался с основной сетью крупного американского казино.

"Кто-то воспользовался аквариумом для проникновения в сеть. Как только им удалось попасть "в аквариум", они развернули сканирование, обнаружили другие уязвимости и двинулись в другие точки сети", — рассказал глава Darktrace Джастин Файир (Justin Fier).

Сообщается, что неизвестные злоумышленники успели полностью скомпрометировать аквариум и передали данные с него на сервер в Финляндии, после чего атака была обнаружена. Судя по тому, что название пострадавшей организации не сообщается, а эксперты Darktrace ничего не говорят об украденных данных, можно предположить, что руководство казино отделалось легким испугом и атаку удалось остановить вовремя.

Проблема "умных" и плохо защищенных устройств, подключенных к основным сетям организаций, становится все актуальнее. К примеру, на днях одной из самых обсуждаемых тем на Reddit стал рассказ инженера-химика, который поведал о том, как "благодаря" обычной IoT-кофеварке завод пострадал от атаки вымогательского ПО. Дело в том, что сотрудники подключили устройство к внутренней сети Wi-Fi, которая сообщалась с другими изолированными сетями предприятия.

Хакер

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