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    Итальянский банк UniCredit подвергся хакерским атакам

Итальянский банк UniCredit подвергся хакерским атакам


26.07.2017

Итальянский банк UniCredit подвергся хакерским атакам

Одна из крупнейших кредитных организаций Европы, итальянская банковская группа UniCredit, стала объектом хакерских атак осенью 2016 года и летом нынешнего года. Атаки затронули порядка 400 тыс. клиентов банка, сообщает Reuters.

 По данным банка, впервые несанкционированное проникновение в компьютерную систему финорганизации произошло в сентябре и октябре 2016 года, повторная атака была проведена в июне и июле текущего года. Как отмечается, в ходе атак пароли клиентов банка и данные, позволяющие управлять их денежными средствами, не пострадали. Предположительно, злоумышленникам удалось получить доступ только к некоторым персональным данным клиентов и кодам IBAN (International Bank Account Number, международный номер счета).

 Как сообщили представители UniCredit, несанкционированный доступ был осуществлен через внешнего итальянского коммерческого партнера. Представители финорганизации не раскрыли, о какой компании идет речь, а также не предоставили подробности о том, как именно преступникам удалось получить доступ к данным.

 UniCredit Group - итальянская компания, одна из крупнейших финансовых организаций, география которой охватывает 22 государства Европы и еще 27 стран мира. В Центральной и Восточной Европе имеет самую большую международную банковскую сеть.

 

Securitylab

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