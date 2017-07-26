Итальянский банк UniCredit подвергся хакерским атакам

26.07.2017







Одна из крупнейших кредитных организаций Европы, итальянская банковская группа UniCredit, стала объектом хакерских атак осенью 2016 года и летом нынешнего года. Атаки затронули порядка 400 тыс. клиентов банка, сообщает Reuters.

По данным банка, впервые несанкционированное проникновение в компьютерную систему финорганизации произошло в сентябре и октябре 2016 года, повторная атака была проведена в июне и июле текущего года. Как отмечается, в ходе атак пароли клиентов банка и данные, позволяющие управлять их денежными средствами, не пострадали. Предположительно, злоумышленникам удалось получить доступ только к некоторым персональным данным клиентов и кодам IBAN (International Bank Account Number, международный номер счета).

Как сообщили представители UniCredit, несанкционированный доступ был осуществлен через внешнего итальянского коммерческого партнера. Представители финорганизации не раскрыли, о какой компании идет речь, а также не предоставили подробности о том, как именно преступникам удалось получить доступ к данным.

UniCredit Group - итальянская компания, одна из крупнейших финансовых организаций, география которой охватывает 22 государства Европы и еще 27 стран мира. В Центральной и Восточной Европе имеет самую большую международную банковскую сеть.

Securitylab

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