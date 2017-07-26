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    Жертвы вирусов-вымогателей выплатили более $25 млн с 2014 года

Жертвы вирусов-вымогателей выплатили более $25 млн с 2014 года


26.07.2017

Жертвы вирусов-вымогателей выплатили более $25 млн с 2014 года

Компания Google совместно с Chainalysis, Калифорнийским университетом Сан-Диего и Политехническим институтом Нью-Йоркского университета подсчитали сумму, выплаченную жертвами создателям вирусов–вымогателей. Об этом сообщает издание The Verge.

 Исследователи проанализировали 34 семейства вирусов–вымогателей, работающих с 2014 года. Больше всего дохода принес вирус-вымогатель Locky, жертвы выплатили разработчикам более $7 млн. Заработок разработчиков шифровальщиков Cerber сотавил $6,9 млн, а CryptXXX - $1,9 млн.

 Исследователи отмечают, что создатели вирусов-вымогателей научились обходить антивирусную защиту. После идентификации вредоносного приложения в антивирусное ПО добавляется сигнатура для обнаруженного вредоноса. Однако, современные образцы вирусов способны модифицировать собственный бинарный код, и таким образом, обходить антивирусную защиту, основанную на сигнатурах.

Securitylab

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