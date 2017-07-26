Госдума в начале осенней сессии рассмотрит законы о миллионных штрафах за клевету в соцсетях

26.07.2017







Госдума рассмотрит законопроекты о введении повышенных штрафов за распространение противоправного контента и клеветы в соцсетях в ходе осенней сессии. Об этом сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев. Об этом ссобщает "Интерфакс".

"В начале осенней сессии они (авторы законодательных инициатив - ред.) будут настаивать на рассмотрении обоих законопроектов в первом чтении", - сказал Исаев журналистам в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

Он заметил, что речь идет о двух законопроектах - определении самих требований к администраторам соцсетей и поправках в Кодекс об административных правонарушениях в части размеров штрафов. "От 3 до 5 млн с физического лица и от 30 до 50 млн рублей с юридического лица", - уточнил Исаев.

На вопрос удастся ли принять эти законы в осеннюю сессию, он ответил: "Я думаю, что да". "Концепция законопроекта нами поддерживается", - подчеркнул он.

Исаев отметил, что при этом у депутатов есть ряд замечаний, касающихся техники выполнения закона, и эти вопросы необходимо проработать. "Самое главное, что коллег смутило, - это то, что было высказано экспертами о том, что здесь может сложиться неравная ситуация для отечественных социальных сетей, которые здесь работают, у них открыты офисы и т.п. - "Одноклассники" - и сетей, которые не наши, например, "Google, которые могут просто уклоняться от выполнения требования закона", - отметил он.

Первый замруководителя фракции "Единой России" подчеркнул, что предпринимаемые в настоящее время действия по удалению противоправного контента "зачастую остаются неэффективными".

"Человека называют верблюдом, а он должен бегать и доказывать, что он не верблюд. Это, извините, достало очень многих людей. Не только занимающихся политикой, но и занимающихся культурой, искусством, общественных деятелей, экономикой, потому что против предпринимателей это постоянно предпринимается. И порядок здесь надо наводить, безусловно. Мы эту позицию однозначно в этом смысле поддерживаем", - добавил он.

По его словам, подобный закон существует также, например, в Германии, где штрафы предусмотрены еще выше - от 500 тыс. евро до 5 млн евро с физических лиц, а с юридических - от 30 до 50 млн евро.

Он отметил, в сравнении с заработными платами в Германии штрафы за нарушение этого закона в нашей стране, таким образом, будут меньше.

Журдом



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