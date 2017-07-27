 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Петербургский суд заблокировал сразу сорок биткоин-сайтов

Петербургский суд заблокировал сразу сорок биткоин-сайтов


27.07.2017

Петербургский суд заблокировал сразу сорок биткоин-сайтов

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заблокировал 40 биткоин-сервисов одним решением суда по заявлению прокуратуры. Решение было опубликовано на сайте суд еще в мае этого года.

 В материале дела говорится, что "указанная криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью, не содержит информации о ее держателях (все ее использование анонимно). Оборот биткоинов обеспечивают организации и предприниматели, осуществляющие прием криптовалюты в качестве средства платежа за оказанные услуги или предоставленный товар, либо трейдеры, обменивающие их на различные валюты (рубли, доллары США, евро и т. д.) на онлайн-биржах. Отсутствие в системах криптовалюты или отмена несанкционированной транзакций, а фактическое нахождение криптовалюты вне правового поля не предоставляет возможность реализации правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств сторонами сделки. При этом биткоины в силу децентрализации не имеют субъекта, обеспечивающего их условную платежеспособность".

 Также заявитель отметил, что обращение криптвалюты поддерживает торговлю наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной деятельности. Более того, прокуратура уверена, что биткоины "служат предпосылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалюты в схемы, направленные на легализацию (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма, что влечет нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц, получающих доступ к ней, что является основанием для обращения прокурора в суд в соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации".

 Криптовалюта — цифровые счётные единицы, учёт которых децентрализован. Функционирование данных систем происходит при помощи распределённой компьютерной сети. Официально в России криптвалюта не запрещена.

Лениздат

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.