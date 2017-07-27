Петербургский суд заблокировал сразу сорок биткоин-сайтов

27.07.2017







Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заблокировал 40 биткоин-сервисов одним решением суда по заявлению прокуратуры. Решение было опубликовано на сайте суд еще в мае этого года.

В материале дела говорится, что "указанная криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью, не содержит информации о ее держателях (все ее использование анонимно). Оборот биткоинов обеспечивают организации и предприниматели, осуществляющие прием криптовалюты в качестве средства платежа за оказанные услуги или предоставленный товар, либо трейдеры, обменивающие их на различные валюты (рубли, доллары США, евро и т. д.) на онлайн-биржах. Отсутствие в системах криптовалюты или отмена несанкционированной транзакций, а фактическое нахождение криптовалюты вне правового поля не предоставляет возможность реализации правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств сторонами сделки. При этом биткоины в силу децентрализации не имеют субъекта, обеспечивающего их условную платежеспособность".

Также заявитель отметил, что обращение криптвалюты поддерживает торговлю наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной деятельности. Более того, прокуратура уверена, что биткоины "служат предпосылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалюты в схемы, направленные на легализацию (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма, что влечет нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц, получающих доступ к ней, что является основанием для обращения прокурора в суд в соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации".

Криптовалюта — цифровые счётные единицы, учёт которых децентрализован. Функционирование данных систем происходит при помощи распределённой компьютерной сети. Официально в России криптвалюта не запрещена.

Лениздат

Добавить комментарий