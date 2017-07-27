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    Китайская полиция арестовала создателей рекламного ПО Fireball

Китайская полиция арестовала создателей рекламного ПО Fireball


27.07.2017

На этой неделе китайские информационные агентства сообщили об аресте 14 сотрудников китайской маркетинговой компании Rafotech, названную в отчете Check Point создателем рекламного ПО Fireball.

 Арест состоялся 15 июня текущего года после анонимного обращения в полицию. Отчет Check Point был опубликован 2 июня. Из 14 арестованных - трое руководителей Rafotech: генеральный директор компании, технический директор и финансовый директор. Девять человек также обвиняются в попытке уничтожить данные со своих компьютеров в процессе ареста. Все подозреваемые признали свою вину.

 По данным полиции, Rafotech была основана в 2015 году тремя студентами, которые разработали различные семейства рекламного ПО, известные как Youndoo, Trotux, Startpageing123, Luckysearch123, Hohosearch, Yessearches. Весь пакет программ известен как Fireball.

 В общей сложности злоумышленникам удалось установить рекламное ПО на 5 млн устройств и заработать более 80 миллионов юань (11,8 миллионов долларов США) на перенаправлении поисковых запросов в браузере на поддельные поисковые системы. Запросов на поддельные поисковые сайты было так много, что некоторые поисковики попали в рейтинг Alexa Top 1,000.

 

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