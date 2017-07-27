Организатору BTC-E в США предъявлены обвинения в махинациях с криптовалютой

27.07.2017







Жюри присяжных в Сан-Франциско предъявило обвинения гражданину России Александру Виннику в отмывании денег и махинациях с криптовалютой. Согласно сообщению прокуратуры США в Северном округе штата Калифорния, россиянин, который предположительно является организатором одной из самых крупных криптовалютных бирж BTC-E, обвиняется в "отмывании денег, заговоре с целью отмывания денег, проведении незаконных денежных операций и осуществлении нелицензируемых денежных переводов".

37-летний Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. В его гостиничном номере было конфисковано два ноутбука, два планшета, пять телефонов, маршрутизатор, фотоппарат и четыре кредитные карты.

Согласно обвинительному заключению, площадка BTC-E была задействована в различных криминальных операциях - от компьютерных взломов, кибермошенничества и хищения персональных данных до налоговых афер и торговли наркотиками. По данным следствия, за период существования BTC-E с помощью биржи было отмыто свыше $4 млрд через биткойны.

Власти США также связывают Винника со взломом старейшей биткойн-биржи Mt. Gox, прекратившей работу в 2014 году. По данным следствия, россиянин "получил" средства, похищенные в результате взлома Mt. Gox и отмыл их через BTC-E и другую принадлежащую ему биржу Tradehill.

Согласно выдвинутым против Винника обвинениям, суд может приговорить россиянина к 20 годам лишения свободы.

Напомним, 25 июля перестали функционировать сайты BTC-E - btc-e.nz и btc-e.com. В официальном микроблоге BTC-E в Twitter появилось сообщение о проведении внеплановых технических работ в дата-центре.

Securitylab

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