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    РФ использовала Facebook для слежки за избирательной кампанией Макрона

РФ использовала Facebook для слежки за избирательной кампанией Макрона


27.07.2017

РФ использовала Facebook для слежки за избирательной кампанией Макрона

Российские спецслужбы пытались шпионить за предвыборной кампанией президента Франции Эмманюэля Макрона ранее в этом году, создав фальшивых персон в Facebook. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

 По информации агентства, порядка двух десятков учетных записей в Facebook было создано для слежки за должностными лицами команды Макрона и другими приближенными к нему. Представители Facebook в минувшем апреле заявили, что компания приняла меры в отношении аккаунтов, распространяющих ложную информацию о выборах во Франции, однако о попытках инфильтрации в социальную сеть сообщается впервые.

 Россия неоднократно отрицала, что вмешивалась в выборы во Франции путем кибератак и хищения электронной корреспонденции и документов. Напомним, в начале мая текущего года предвыборный штаб Эмманюэля Макрона подвергся массированной хакерской атаке. Тогда же в свободном доступе был опубликован архив размером 9 ГБ, содержащий документы по деятельности предвыборного штаба Макрона, датированные вплоть до 24 апреля 2017 года. Спецслужбы США заподозрили в атаках хакеров, связанных с РФ, однако не смогли предоставить доказательства, что кибератаки были осуществлены по указанию Кремля.

 Представители Facebook подтвердили агентству, что шпионские аккаунты были обнаружены и деактивированы.

 По информации источников, в рамках кампании по шпионажу сотрудники российских спецслужб позиционировали себя как друзья друзей партнеров Макрона и пытались получить от них личную информацию.

 Администрация Facebook заметила попытки шпионажа в ходе первого тура президентских выборов и проследила их по инструментам, которые в прошлом использовались хакерской группировкой Fancy Bear, предположительно связанной с РФ.

 

Securitylab

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