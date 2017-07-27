РФ использовала Facebook для слежки за избирательной кампанией Макрона

27.07.2017







Российские спецслужбы пытались шпионить за предвыборной кампанией президента Франции Эмманюэля Макрона ранее в этом году, создав фальшивых персон в Facebook. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По информации агентства, порядка двух десятков учетных записей в Facebook было создано для слежки за должностными лицами команды Макрона и другими приближенными к нему. Представители Facebook в минувшем апреле заявили, что компания приняла меры в отношении аккаунтов, распространяющих ложную информацию о выборах во Франции, однако о попытках инфильтрации в социальную сеть сообщается впервые.

Россия неоднократно отрицала, что вмешивалась в выборы во Франции путем кибератак и хищения электронной корреспонденции и документов. Напомним, в начале мая текущего года предвыборный штаб Эмманюэля Макрона подвергся массированной хакерской атаке. Тогда же в свободном доступе был опубликован архив размером 9 ГБ, содержащий документы по деятельности предвыборного штаба Макрона, датированные вплоть до 24 апреля 2017 года. Спецслужбы США заподозрили в атаках хакеров, связанных с РФ, однако не смогли предоставить доказательства, что кибератаки были осуществлены по указанию Кремля.

Представители Facebook подтвердили агентству, что шпионские аккаунты были обнаружены и деактивированы.

По информации источников, в рамках кампании по шпионажу сотрудники российских спецслужб позиционировали себя как друзья друзей партнеров Макрона и пытались получить от них личную информацию.

Администрация Facebook заметила попытки шпионажа в ходе первого тура президентских выборов и проследила их по инструментам, которые в прошлом использовались хакерской группировкой Fancy Bear, предположительно связанной с РФ.

Securitylab

Добавить комментарий