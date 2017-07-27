 
Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Новости проекта

Отраслевые новости

Угрозы

Преступления

Наказания

Партнеры

Журнал "Information Security"

Каталог "IT-Security"

Рекламодателям

Сотрудничество

Материалы

Форум

ITSec Weekly

Календарь

Публикации

Подписка

Контакты

Ссылки

Партнеры

Мероприятия

 
    Средний ущерб DDoS-атаки для банков составил $1,17 млн

Средний ущерб DDoS-атаки для банков составил $1,17 млн


27.07.2017

Средний ущерб DDoS-атаки для банков составил $1,17 млн

"Лаборатория Касперского" провела исследование угроз для финансовых учреждений в 2016 году. Согласно полученным результатам, от DDoS-атак корпорации терпят все больший ущерб. По статистике, в 2016 году каждый четвертый банк (26%) столкнулся с DDoS-атаками. В целом, для финансовых организаций этот показатель составил 22%. Средний ущерб от атак такого типа для банков составил $1,17 млн, а для предприятий других сфер — $952 тыс.

 52% пострадавших организаций столкнулись с недоступностью или ухудшением качества работы публичных веб-сервисов на продолжительное время. В 43% случаев DDoS-атака использовалась как маскировка для проведения других вредоносных операций. Целью подобных атак все чаще становятся банковские сайты, однако это не единственное уязвимое место. Почти такое же количество респондентов (48%) подверглись DDoS-атакам на свой интернет-банкинг и онлайн-сервисы.

 "В банковском секторе репутация критически важна, и она неразрывно связана с безопасностью. Если онлайн-сервисы банка становятся недоступны, это подрывает доверие клиентов. Для эффективной защиты от киберинцидентов, связанных с интернет-банкингом, компаниям необходимо быть более подготовленными к ним. В частности, уделять больше внимания решениям, которые способны распознавать DDoS-атаки предельно быстро и отражать их", — отметил Алексей Киселев, руководитель направления Kaspersky DDoS Protection "Лаборатории Касперского".

 Подробнее с результатами исследований можно ознакомиться здесь.

Securitylab

Добавить комментарий

Автор:
Компания:
E-mail:
Уведомлять о новых сообщениях в этой теме да
нет
Текст сообщения:
Введите код:









Реклама на сайте

ПОИСК

СВЕЖИЙ НОМЕР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подписка на новости сайта
Введите ваш e-mail

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования

Форум | Новинки | Объявления | iMag | Подписка | Публикации журнала | Материалы

Бесплатная подписка | Форум | Контакты | Ссылки | О чем этот сайт

Copyright © 2003-2013, ООО "Гротек"
Использование материалов сайта возможно при указании активной гиперссылки на главную страницу этого сайта. Ссылка должна выглядеть так: Itsec.Ru.