Средний ущерб DDoS-атаки для банков составил $1,17 млн

27.07.2017







"Лаборатория Касперского" провела исследование угроз для финансовых учреждений в 2016 году. Согласно полученным результатам, от DDoS-атак корпорации терпят все больший ущерб. По статистике, в 2016 году каждый четвертый банк (26%) столкнулся с DDoS-атаками. В целом, для финансовых организаций этот показатель составил 22%. Средний ущерб от атак такого типа для банков составил $1,17 млн, а для предприятий других сфер — $952 тыс.

52% пострадавших организаций столкнулись с недоступностью или ухудшением качества работы публичных веб-сервисов на продолжительное время. В 43% случаев DDoS-атака использовалась как маскировка для проведения других вредоносных операций. Целью подобных атак все чаще становятся банковские сайты, однако это не единственное уязвимое место. Почти такое же количество респондентов (48%) подверглись DDoS-атакам на свой интернет-банкинг и онлайн-сервисы.

"В банковском секторе репутация критически важна, и она неразрывно связана с безопасностью. Если онлайн-сервисы банка становятся недоступны, это подрывает доверие клиентов. Для эффективной защиты от киберинцидентов, связанных с интернет-банкингом, компаниям необходимо быть более подготовленными к ним. В частности, уделять больше внимания решениям, которые способны распознавать DDoS-атаки предельно быстро и отражать их", — отметил Алексей Киселев, руководитель направления Kaspersky DDoS Protection "Лаборатории Касперского".

Подробнее с результатами исследований можно ознакомиться здесь.

Securitylab

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