РСПП предлагает обдумать варианты реализации "пакета Яровой"

28.07.2017







Президент российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что РСПП имеет намерение доработать пакет антитеррористических законов. Необходимо обдумать варианты реализации пакета, чтобы расходы на хранение трафика не легли целиком на пользователей.

По словам Шохина, комиссия обсуждает варианты реализации закона – от идеи софинансирования до перекладывания этих трат полностью на абонентов. Глава РСПП подчеркнул, что софинансирование является идеальным вариантом и они не собираются полностью перекладывать всю нагрузку на потребителя, но все-таки некоторую часть затрат пользователи понесут "неизбежно в любой схеме".

Напомним, пакет антитеррористических законов с 1 июля 2018 г. обязывает операторов связи на протяжении трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Всю эту информацию необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

РСПП сообщает, что хранение соответствующей информации и расходы оцениваются триллионами рублей на ближайший период. Кроме того, могут возникнут проблемы с оборудованием - его нужно импортировать, либо разворачивать производство.

Ранее Минкомсвязь оценило реализацию закона в 100 млрд руб., но операторы назвали сумму значительно выше. Например, компания МТС изначально оценила реализацию в 1,7 трлн руб., а после того, как Минкомсвязь договорилось с силовиками о снижении типов и объема трафика, стоимость снизилась до 400 млрд руб. "Вымпелком" и "Мегафон" оценили затраты в 1 трлн руб.

Securitylab



Добавить комментарий