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    Скиммеры в бензоколонках отправляют данные платежных карт через SMS-сообщения

Скиммеры в бензоколонках отправляют данные платежных карт через SMS-сообщения


28.07.2017

Скиммеры в бензоколонках отправляют данные платежных карт через SMS-сообщения

Устройства для считывания информации с банковских карт, которые злоумышленники устанавливают внутри бензозаправочной или газозаправочной колонки на заправочных станциях, обычно используют Bluetooth-модуль для передачи данных. Минус таких скиммеров заключается в том, что устройства может обнаружить любой человек с мобильным телефоном, однако преступники нашли свое решение проблемы, разработав скиммер, передающий похищенные данные через текстовые сообщения.

 Хотя подобный подход далеко не нов и широко используется для передачи данных со скиммеров в банкоматах, это первый случай, когда подобное устройство было найдено в бензоколонке на заправочной станции, отмечает эксперт Брайан Кребс.

 "GSM" - скиммеры были обнаружены на ряде заправочных станций в Нью-Йорке. Устройство сконструировано из компонентов мобильного телефона, SIM-карты и может использовать источник питания насоса.

 По словам Кребса, сотрудники полиции продолжают изучать устройства. Пока сложно сказать, какой тип мобильных гаджетов использовался для создания скиммеров. На SIM-карте правоохранители не обнаружили каких-либо данных, помимо ее уникального серийного номера ICCID (Integrated Circuit Card Id).

Скиммер - устройство, используемое злоумышленниками для считывания информации с магнитных полос банковских карт.

 

Securitylab

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