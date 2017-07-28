Компания IOActive опубликовала бюллетень, в котором информирует об обнаружении критических уязвимостей в банкоматах Diebold Opteva

28.07.2017







Две уязвимости. Использовать последовательно

Эксперты компании IOActive обнаружили сразу две уязвимости в банкоматах компании Diebold — физическую и программную. Они касаются серии Opteva — банкоматов на базе платформы AFD (Advanced Function Dispenser — диспенсер с расширенными функциями). В них хранилище купюр и управляющий компьютер разделены физически, и каждая секция требует отдельной авторизации для получения доступа. Однако исследователи смогли найти уязвимые места и там, и там.

Просунув в отверстие громкоговорителя на передней панели железный прут, им удалось поднять металлическую пластину, запирающую устройство, и получить физический доступ к установленному внутри компьютеру, к которому по USB подключен контроллер AFD. Исследователи подключили к нему свой собственный компьтер.

Специалисты IOActive также произвели реверсный инженеринг протокола связи и программной оболочки AFD. Выяснилось, что AFD не производит проверку подключенных внешних устройств и не обменивается с ними зашифрованными ключами. Как следствие, экспертам удалось получить доступ к AFD и содержимому кассет с купюрами — без какой-либо авторизации.

"Российские банки нередко сталкиваются с физической компрометацией отдельных банкоматов — вплоть до их кражи и последующего вскрытия; но гораздо больше банки волнует другой аспект, — говорит Ксения Шилак, директор по продажам компании SECConsult. — А именно, попытка проникновения в банковскую сеть через отдельные банкоматы. Успешное проникновение чревато куда большими потерями, чем утрата одного конечного устройства, так что львиная доля защитных усилий в России направлена на предотвращение подобного сценария".

Вялая реакция

Корпорация Diebold была проинформирована об уязвимости еще в начале 2016 г. В январе 2017 г. ей представили информацию о программной бреши в защите устройств. Реакция производителя банкоматов была исключительно вялой. Лишь в конце марта 2016 г. представители Diebold заявили, что использовавшаяся при тестировании система является устаревшей и лишенной программных обновлений.

На вопрос, были ли в принципе выпущены обновления для этой конкретной уязвимости, ответа не последовало. Выждав положенные три месяца и так и не получив больше никакой обратной связи, IOActive приняли решение опубликовать результаты исследования.

Cnews



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