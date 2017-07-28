В России создадут блокчейн-платформу для обслуживания криптовалюты

28.07.2017







Национальный расчетный депозитарий, выполняющий функции центрального депозитария Московской биржи, планирует создать платформу для обслуживания цифровых активов, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники на рынке финансовых технологий.

В пресс-службе НРД подтвердили информацию, подчеркнув, что технологии рынка ценных бумаг имеют перспективы для учета криптоактивов. Как уточняется, НРД при этом "лишь изучает" это направление и планирует пилотный запуск не позднее 2018 года.

Платформа НРД представит собой набор сервисов и "мост", который позволит соединить цифовые активы, а также платежную систему, которая оперирует фиатными валютами. Платформа будет вести учет цифровых активов, вести по ним расчеты, хранить приватные ключи криптовалют, а также идентифицировать владельцев криптовалютных кошельков.

Технической частью проекта будет заниматься компания Waves Platform. Первый прототип будет показан уже в сентябре 2018 года.

В НРД отметили, что главная проблема заключается "в отсутствии четких правовых механизмов, позволяющих оперировать цифровыми активами", и поэтому нужно ждать соответствующих изменений в законодательстве.

Эксперты рынка указывают, что техническая сторона проекта потребует инвестиций в размере 200 тыс. долл.

Сomputerworld

Добавить комментарий