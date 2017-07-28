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    В России создадут блокчейн-платформу для обслуживания криптовалюты

В России создадут блокчейн-платформу для обслуживания криптовалюты


28.07.2017

В России создадут блокчейн-платформу для обслуживания криптовалюты

Национальный расчетный депозитарий, выполняющий функции центрального депозитария Московской биржи, планирует создать платформу для обслуживания цифровых активов, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники на рынке финансовых технологий.

 В пресс-службе НРД подтвердили информацию, подчеркнув, что технологии рынка ценных бумаг имеют перспективы для учета криптоактивов. Как уточняется, НРД при этом "лишь изучает" это направление и планирует пилотный запуск не позднее 2018 года.

 Платформа НРД представит собой набор сервисов и "мост", который позволит соединить цифовые активы, а также платежную систему, которая оперирует фиатными валютами. Платформа будет вести учет цифровых активов, вести по ним расчеты, хранить приватные ключи криптовалют, а также идентифицировать владельцев криптовалютных кошельков.

Технической частью проекта будет заниматься компания Waves Platform. Первый прототип будет показан уже в сентябре 2018 года.

 В НРД отметили, что главная проблема заключается "в отсутствии четких правовых механизмов, позволяющих оперировать цифровыми активами", и поэтому нужно ждать соответствующих изменений в законодательстве.

 Эксперты рынка указывают, что техническая сторона проекта потребует инвестиций в размере 200 тыс. долл.

Сomputerworld

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