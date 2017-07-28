За пять лет Роскомнадзор заблокировал 275 тысяч сайтов

28.07.2017







275 тыс. интернет-ресурсов внесены в реестр запрещенной информации и заблокированы за пять лет действия закона об ограничении доступа к сайтам с запрещенной информацией, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

97 тыс. страниц заблокированы на основании решения суда о признании информации запрещенной к распространению на территории России. В основном суд принимал решение о блокировке страниц из-за распространения наркотиков и проведения азартных игр онлайн. К более 70 тыс. сайтов был запрещен доступ из-за распространения наркотиков. Были закрыты более 43 тыс. интернет-казино и незаконных лотерей. Роскомнадзор заблокировал более 38 тыс. страниц за детскую порнографию, а более 25 тыс. ресурсов — за призывы к суициду.

В ведомстве отметили, что значительная часть запрещенной информации распространяется в социальных сетях. Так, за пять лет в соцсетях было заблокировано около 60 тыс. страниц с незаконным контентом. Большинство из них, а именно 48 тыс. страниц, находилось во "ВКонтакте", наименьшее — 630 — в Facebook. Большинство из заблокированных материалов пропагандировало суицид.

В том случае, если сайт удаляет запрещенную информацию, то он исключается из реестра. Как рассказали в Роскомнадзоре, блокировка была снята с более 178 тыс. интернет-страниц.

В Роскомнадзоре рассказали, что 70% запрещенной информации интернет-ресурсы удаляют сами.

В ведомстве отметили, что оно работает с администрациями крупных интернет-порталов, в том числе с "Яндексом", Mail, "Одноклассниками", "ВКонтакте", "Рамблером", Livejournal, Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, iTunes и Tumblr.com.

Федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию" №139, который предусматривал создание единого реестра заблокированных сайтов с запрещенной информацией, был подписан президентом Владимиром Путиным 28 июля 2012 года.

Сomputerworld



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