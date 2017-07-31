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    Павел Дуров опроверг перенос серверов Telegram в Иран

Павел Дуров опроверг перенос серверов Telegram в Иран


31.07.2017

Павел Дуров опроверг перенос серверов Telegram в Иран

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что заявление иранского министра информационно-коммуникационных технологий Махмуда Ваези о переносе серверов мессенджера в Иран не соответствует действительности.

"Поступали сообщения о том, что иранский министр информационно-коммуникационных технологий Махмуд Ваези заявил, будто Telegram перенес часть своих серверов в Иран. Поскольку серверов Telegram в Иране нет, скорее всего это "лживые новости" или неточный перевод. Но даже если иранский министр действительно сказал нечто подобное, он, вероятнее всего, имел в виду сеть доставки контента, (CDN) которую Telegram арендует для кеширования публичных данных во многих странах мира, в которых у нас нет своих серверов (например, в Турции, Ираке, Иране, Индии Индонезии или Аргентине)", - пояснил Дуров в сообщении, размещенном в его канале в Telegram.

Таким образом он отреагировал на заявление министра коммуникаций Ирана Махмуда Ваези, который и сообщил о том, что серверы Telegram теперь размещаются в стране. Как пишет Associated Press со ссылкой на агентство ISNA, это якобы произошло после встречи с представителями ресурса, когда и где она состоялось, министр не уточнил.

Telegram — бесплатное приложение для смартфонов и других устройств, позволяющее обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Сервис построен на алгоритме шифрования MTProto, разработанном братом Павла — Николаем.

Журдом

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