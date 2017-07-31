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    Власти планируют регулировать оборот мобильных телефонов с помощью IMEI

Власти планируют регулировать оборот мобильных телефонов с помощью IMEI


31.07.2017

Власти планируют регулировать оборот мобильных телефонов с помощью IMEI

Комиссия при Совете федерации обсудила инициативу по контролю идентификаторов мобильных устройств (IMEI). В заседании участвовали представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, ФТС, МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, МТС, Вымпелкома, МегаФона, Tele2, Apple, Samsung, М.Видео и отраслевых ассоциаций РАТЭК и АКИТ.

 Политики предложили установить запрет на продажу телефонных аппаратов без IMEI на территории РФ и подготовить соответствующие изменения в таможенное законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС). После принятия нововведений можно будет изучить вопросы ответственности за "перепрошивку" смартфонов, создания реестра IMEI и использования данных реестра операторами связи. Большинство участников заседания поддержали инициативы Совета федерации, хотя в МТС предложили сначала решить проблему "задвоения" IMEI.

 По рекомендациям Ассоциации GSM, присвоение IMEI происходит добровольно, но у разных производителей устройств код может совпадать, поэтому происходит дублирование IMEI. По оценке АКИТ, 5–10% телефонов содержат дублированные IMEI. Для решения этой проблемы необходимо ввести контроль операторами связи кодов IMEI через определение идентификатора телефона абонента с последующей сверкой с базой данных сведений о нем и используемых им идентификационных модулях.

 В случае легализации параллельного импорта АКИТ не исключает ситуацию, когда в РФ будут завозиться телефоны, предназначенные для другого государства и имеющие, таким образом, задвоенный IMEI-код в разных странах. Поэтому ассоциация считает важным исключение сотовых телефонов из программы параллельного импорта, добавил господин Федоров.

 Напомним, еще в 2011 году депутаты Госдумы предлагали блокировать по IMEI работу украденных мобильных телефонов. А в 2010 году МВД предлагало обязать операторов связи регистрировать IMEI. По мнению президента АКИТ Алексея Федорова, регулирование может защитить граждан от терроризма и от краж мобильных телефонов.

 

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