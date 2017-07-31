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    В реализациях Intel BIOS обнаружены множественные уязвимости

В реализациях Intel BIOS обнаружены множественные уязвимости


31.07.2017

В реализациях Intel BIOS обнаружены множественные уязвимости

За последние несколько лет компания Intel вложила немало усилий в разработку технологий защиты прошивки, используемой в современных компьютерных платформах. Специалист компании Cylance Алекс Матросов выявил ряд уязвимостей, связанных с реализацией мер защиты UEFI BIOS крупными поставщиками материнских плат, проэксплуатировав которые атакующий может скомпрометировать систему и получить полный контроль над ней.

 UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) является связующей оболочкой между операционной системой и аппаратной частью. Intel разработала многочисленные технологии защиты прошивки от атак, в том числе Intel Boot Guard и BIOS Guard.

 Матросов выявил по меньшей мере 6 уязвимостей в реализации функций безопасности прошивки различными вендорами. В частности в компактном ПК ASUS Vivo Mini, Lenovo ThinkCentre и MSI Cubi2 были выявлены уязвимости повышения привилегий (CVE-2017-11315, CVE-2017-3753 и CVE-2017-11312/CVE-2017-11316 соответственно), также эксперт обнаружил ряд проблем (CVE-2017-11313, CVE-2017-11314) в мини-ПК Gigabyte BRIX, совместная эксплуатация которых позволяет обойти защиту BIOS Guard.

 Исследователь проинформировал производителей о найденных уязвимостях. Более подробная информация о проблемах будет представлена в рамках презентации Матросова на конференции Black Hat.

 

Securitylab

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