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    Роскомнадзор запретил сбор и передачу данных о пользователях "ВКонтакте"

Роскомнадзор запретил сбор и передачу данных о пользователях "ВКонтакте"


31.07.2017

Роскомнадзор запретил сбор и передачу данных о пользователях "ВКонтакте"

Роскомнадзор запретил собирать открытую персональную информацию о пользователях соцсети "ВКонтакте" третьим лицам. Такую позицию ведомство выразило в разъяснении, направленном в адрес компании, которая занимается сбором подобных данных, сообщает издание "Известия".

 Как пояснили изданию в надзорной службе, ФЗ "О персональных данных" допускает обработку персональных данных (ПД), доступ к которым предоставил их владелец. В то же время, согласно ст. 6 закона, обработка такой информации разрешена только с согласия субъекта ПД.

 В ведомстве также указали, что в соответствии с п.5.12 пользовательского соглашения "ВКонтакте" пользователь дает разрешение только на доступ к персональной информации, размещаемой им на личной странице, в том числе к персональным данным, но не на сбор, обработку и передачу таких сведений сторонним компаниям.

 "Если это [сбор данных пользователей в соцсети] делалось ранее, то такая практика должна быть прекращена", - отметили в пресс-службе Роскомнадзора.

 

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