Суд продлил арест фигурантов дела "Шалтая-Болтая"

01.08.2017







Мосгорсуд продлил на шесть месяцев арест предполагаемых участников хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова и Александра Филинова, передает ТАСС.

Предварительные слушания по делу перенесены на 4 августа. На материалы дела наложен гриф "секретно", поэтому дело будет слушаться в закрытом режиме.

Напомним, лидер группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев, Александр Филинов и Константин Тепляков были арестованы в ноябре прошлого года. Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").

В июле Мосгорсуд приговорил Аникеева к двум годам колонии. Прокурор просил на полгода больше. Аникеев пошел на сделку со следствием и признал вину в незаконном доступе к компьютерной информации, поэтому материалы в отношении него суд рассматривал в особом порядке. Сторона защиты приговор обжаловала, но дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Лениздат

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