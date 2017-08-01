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    WikiLeaks опубликовала электронную переписку предвыборного штаба Макрона

WikiLeaks опубликовала электронную переписку предвыборного штаба Макрона


01.08.2017

WikiLeaks опубликовала электронную переписку предвыборного штаба Макрона

Организация WikiLeaks опубликовала более 21 тыс. электронных писем, связанных с предвыборной кампанией президента Франции Эмманюэля Макрона.

 Обнародованные письма датируются периодом с 20 марта 2009 года по 24 апреля 2017 года и представляют только часть архива, включающего 71 848 электронных сообщений, содержащих 26 503 вложения. Как отмечает организация, с помощью системы DKIM (DomainKeys Identified Mail) верифицированы только 21 075 писем, но судя по выборочным проверкам, остальная часть массива также является подлинной.

 В свою очередь, представители пропрезидентского движения "Республика на марше" (La Republique en Marche!) сомневаются в подлинности обнародованных писем и намерены проинформировать французские правоохранительные органы о новых публикациях WikiLeaks. Как указывается в заявлении политического объединения, WikiLeaks стремится провести новую операцию по дестабилизации.

 Напомним, в начале мая текущего года предвыборный штаб Эмманюэля Макрона подвергся массированной хакерской атаке. Тогда же в свободном доступе был обнародован архив размером 9 ГБ, содержащий документы по деятельности предвыборного штаба Макрона, датированные вплоть до 24 апреля 2017 года. Спецслужбы США заподозрили в атаках хакеров, связанных с РФ, однако не смогли предоставить доказательства, что кибератаки были проведены по указанию Кремля.

 

Securitylab

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