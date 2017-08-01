WikiLeaks опубликовала электронную переписку предвыборного штаба Макрона

01.08.2017







Организация WikiLeaks опубликовала более 21 тыс. электронных писем, связанных с предвыборной кампанией президента Франции Эмманюэля Макрона.

Обнародованные письма датируются периодом с 20 марта 2009 года по 24 апреля 2017 года и представляют только часть архива, включающего 71 848 электронных сообщений, содержащих 26 503 вложения. Как отмечает организация, с помощью системы DKIM (DomainKeys Identified Mail) верифицированы только 21 075 писем, но судя по выборочным проверкам, остальная часть массива также является подлинной.

В свою очередь, представители пропрезидентского движения "Республика на марше" (La Republique en Marche!) сомневаются в подлинности обнародованных писем и намерены проинформировать французские правоохранительные органы о новых публикациях WikiLeaks. Как указывается в заявлении политического объединения, WikiLeaks стремится провести новую операцию по дестабилизации.

Напомним, в начале мая текущего года предвыборный штаб Эмманюэля Макрона подвергся массированной хакерской атаке. Тогда же в свободном доступе был обнародован архив размером 9 ГБ, содержащий документы по деятельности предвыборного штаба Макрона, датированные вплоть до 24 апреля 2017 года. Спецслужбы США заподозрили в атаках хакеров, связанных с РФ, однако не смогли предоставить доказательства, что кибератаки были проведены по указанию Кремля.

Securitylab

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