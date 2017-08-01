Аналитик FireEye стал жертвой хакерской атаки

01.08.2017







Хакерская группировка 31337 Hackers опубликовала на портале Pastebin персональную информацию и рабочие документы старшего аналитика Mandiant Security (подразделение компании FireEye, специализирующейся в области кибербезопасности) Ади Перетца (Adi Peretz).

Опубликованный архив содержит больше скриншотов, нежели документов. По всей видимости, информация была получена в ходе взломов учетных записей исследователя в сервисах Hotmail, OneDrive и LinkedIn. Помимо прочего, хакеры также осуществили дефейс аккаунта Перетца в LinkedIn.

Как утверждают хакеры, им удалось получить доступ к внутренним системам FireEye, однако в массиве нет файлов, которые могли бы служить доказательством, что заявление участников 31337 Hackers соответствует действительности.

Согласно официальному заявлению FireEye, компании известно о взломе учетных записей ее сотрудника, однако на данный момент нет свидетельств, что хакерам удалось скомпрометировать системы FireEye или Mandiant. В настоящее время ведется расследование инцидента.

По словам 31337 Hackers, публикация персональной информации эксперта Mandiant является частью масштабной операции #LeakTheAnalyst, в рамках которой хакеры намерены взламывать и обнародовать личные данные исследователей в области безопасности.

FireEye. Inc - американская компания, деятельность которой направлена на предоставление автоматизированной судебно-медицинской экспертизы в сфере угроз и динамической защиты от вредоносных программ, против передовых киберугроз, таких как передовые кибератаки и фишинг.

Securitylab

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