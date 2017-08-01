Биржа BTC-e опровергла связь с арестованным в Греции россиянином

01.08.2017







Арестованный в Греции гражданин России Александр Винник, которого американские власти подозревают в причастности к организации криптовалютной биржи BTC-e, никогда не был руководителем или сотрудником сервиса. Об этом заявила администрация электронной площадки BTC-e на форуме bitcointalk.org.

Как поясняется в сообщении BTC-e, 25 июля сотрудники ФБР изъяли серверное оборудование из дата-центра биржи, на котором находились базы данных и кошельки сервиса. 28 июля был изъят домен BTC-e, а также арестована часть средств сервиса.

"В текущей ситуации если сервис не будет запущен до конца августа, то с 1 сентября мы запустим процесс возврата средств.

В ближайшие 1-2 недели мы оценим и опубликуем информацию о том, какое количество средств попало в руки ФБР и какая сумма средств доступна для возврата", - отмечается в заявлении администрации. Причины конфискации технических средств биржи не поясняются.

Напомним, 25 июля нынешнего года перестали функционировать сайты BTC-E - btc-e.nz и btc-e.com. В официальном микроблоге BTC-E в Twitter появилось сообщение о проведении внеплановых технических работ в дата-центре. В этот же день в Греции по запросу американских властей был задержан россиянин Александр Винник, которому позже было предъявлено обвинение в отмывании денег через биткойны.

Securitylab

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