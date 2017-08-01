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    Роскомнадзор прекратит ведение реестра блогеров

Роскомнадзор прекратит ведение реестра блогеров


01.08.2017

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) прекратил ведение реестра блогеров.

"Федеральным законом от 29 июля 2017 г. №276-ФЗ признаются утратившими силу положения законодательства, касающиеся регулирования деятельности блогеров. Положения, признающие утратившими силу нормы регулирования деятельности блогеров, вступают в силу со дня официального опубликования федерального закона. В связи с этим Роскомнадзор прекратил ведение реестра блогеров", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется, в частности, признана утратившей силу ст. 10.2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и п. 2 ст. 1 Федерального закона от 5 мая 2014 г. №97-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей".

"Вместе с тем Роскомнадзор обращает внимание, что пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации", - добавили в пресс-службе.

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