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    "Вконтакте" подозревают в сборе информации о пользователях

"Вконтакте" подозревают в сборе информации о пользователях


01.08.2017

"Вконтакте" подозревают в сборе информации о пользователях

О том, что мобильное приложение "Вконтакте" собирает данные о пользователях, сообщил программист из Санкт-Петербурга Владислав Велюга, который провел анализ работы приложения.

 По информации газеты "Ведомости", приложение "Вконтакте" для мобильных телефонов собирает информацию о местоположении пользователя и сохраняет список точек подключения к WiFi.

 Кроме того, Mail.ru Group имеет данные о том, какой мобильный оператор обслуживает устройство, сведениями о идентификационных номерах sim-карты и мобильного телефона.

 Как выяснилось, во "Вконтакте" данные по исследованию программиста не опровергают, отметив, что это делается для улучшения персональной выдачи контента.

 Кроме того, представитель компании рассказал, что информация деперсонализирована и с юридической точки зрения не является персональными данными. Красников уточнил, что информацию собирает общедоступный модуль myTarget.

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