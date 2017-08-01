"Вконтакте" подозревают в сборе информации о пользователях

01.08.2017







О том, что мобильное приложение "Вконтакте" собирает данные о пользователях, сообщил программист из Санкт-Петербурга Владислав Велюга, который провел анализ работы приложения.

По информации газеты "Ведомости", приложение "Вконтакте" для мобильных телефонов собирает информацию о местоположении пользователя и сохраняет список точек подключения к WiFi.

Кроме того, Mail.ru Group имеет данные о том, какой мобильный оператор обслуживает устройство, сведениями о идентификационных номерах sim-карты и мобильного телефона.

Как выяснилось, во "Вконтакте" данные по исследованию программиста не опровергают, отметив, что это делается для улучшения персональной выдачи контента.

Кроме того, представитель компании рассказал, что информация деперсонализирована и с юридической точки зрения не является персональными данными. Красников уточнил, что информацию собирает общедоступный модуль myTarget.

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