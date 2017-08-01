Новинка от ЭЛВИС-ПЛЮС: Аппаратно-программный комплекс ЗАСТАВА-ТК

01.08.2017







Компания ЭЛВИС-ПЛЮС сообщает о завершении разработки и успешной сертификации в ФСБ России СКЗИ "Аппаратно-программный комплекс "ЗАСТАВА-ТК", который является уникальным аппаратным "тонким клиентом", сертифицированным по классу КС3, обеспечивающим защищенный доступ к корпоративным ресурсам и электронную подпись.

Компания ЭЛВИС-ПЛЮС завершила разработку аппаратно-программного комплекса "ЗАСТАВА-ТК", который предназначен для защиты корпоративных вычислительных ресурсов. АПК "ЗАСТАВА-ТК" реализует целый ряд целевых функций, в том числе шифрование, контроль целостности данных, открытое распределение криптографических ключей.

Рациональное использование в составе сертифицированного изделия современных программных и аппаратных компонент позволило реализовать выполнение требований по информационной безопасности минимальным составом средств и элементов защиты, а также обеспечить максимальную простоту и надежность в эксплуатации с возможностью оперативного масштабирования, минимального по времени восстановления после программных сбоев и обновления ПО.

Опытная эксплуатация показала, что информационная система, построенная с использованием АПК устойчива к DDoS-атакам, позволяет реализовать бизнес-логику для случая временного отсутствия связи с возможностью последующей автоматической синхронизации результатов с ЦОД при ее появлении. К несомненным преимуществам изделия также относится его высокая готовность при развертывании, отсутствие проблем несанкционированной установки нештатного ПО и подключения внешних устройств; возможность оперативно и централизованно отслеживать и анализировать действия пользователя, не загружая каналы связи событийным трафиком.

"Важно отметить, - говорит руководитель направления по развитию линейки продуктов ЗАСТАВА Павел Власов, - что инженерами ЭЛВИС-ПЛЮС в АПК "ЗАСТАВА-ТК" была реализована уникальная архитектура, в которой удалось выполнить все требования, предъявляемые к СКЗИ уровня КС3, без применения наложенных аппаратно-программных модулей доверенной загрузки".

"Разработанный новый продукт является единственным на рынке аппаратным "тонким клиентом" высокой степени готовности, обеспечивающим защищенный доступ и электронную подпись хранимых и централизованно обрабатываемых электронных документов и данных. Надеемся, что изделие будет востребовано в государственных и корпоративных территориально-распределенных информационных системах и компьютерных сетях, в которых требуется обеспечить централизованную обработку, хранение и доступ к данным с использованием облачных технологий и VDI с высокой степенью защищенности", – подчеркивает заместитель генерального директора АО "ЭЛВИС-ПЛЮС" Акимов Сергей Леонидович.

По результатам проведенных испытаний получен Сертификат соответствия ФСБ России

№ СФ/124-3150 от 30.06.2017г., который удостоверяет, что изделие соответствует требованиям к средствам криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и требованиям к средствам электронной подписи класса КС3.

О компании ЭЛВИС-ПЛЮС Компания ЭЛВИС-ПЛЮС, основанная в 1991 году, является разработчиком средств защиты информации и одним из ведущих системных интеграторов в области информационной безопасности. Компания оказывает широкий спектр консалтинговых и интеграционных услуг в сфере построения корпоративных информационных систем, компьютерных сетей и систем информационной безопасности.

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