Неизвестные взломали авиакомпанию Virgin America

01.08.2017







Представители авиакомпании Virgin America сообщили, что компания подверглась взлому, а сотрудники и подрядчики спешно меняют пароли. О проникновении в сеть авиакомпании стало известно благодаря письму, которое было разослано всем сотрудникам Virgin America, а после попало в прессу.

Согласно официальному сообщению, взлом был обнаружен еще 13 марта 2017 года. При этом неизвестные злоумышленники сумели добраться до информации о некоторых сотрудниках и подрядчиках Virgin America. Так, были скомпрометированы учетные данные 3120 сотрудников, а еще 110 человек, похоже, могут столкнуться с неприятными последствиями утечки личных данных. О них хакеры сумели узнать практически все, включая адреса, номера социального страхования, информацию о медицинской страховке и водительских удостоверениях.

Отдельно сообщается, что материнская компания Alaska Airlines, которой принадлежит Virgin America, от взлома не пострадала.

В настоящее время специалисты компании проводят расследование происшедшего, в чем им помогают сторонние эксперты и представители правоохранительных органов. В официальном письме сказано, что после инцидента компания уже внесла изменения в свою политику безопасности, в частности смена паролей для сотрудников и подрядчиков теперь осуществляется принудительно, раз в 90 дней.

Хакер

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