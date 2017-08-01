IAM/IDM – новый самостоятельный сегмент форума All-over-IP 2017

01.08.2017







Мы давно к этому готовились, и вот свершилось. Управление идентификацией (IAM/IDM) выделено в отдельный сегмент форума All-over-IP 2017, который проходит с 22 по 24 ноября в Москве.

Нам важна поддержка и внимание, с которым к нашей идее отнеслись ведущие поставщики технологий. Руководители компаний 1IDM, SAP и TerraLink рекомендовали интереснейшие вопросы для конференции и поделились, чем живут покупатели и что ими движет.

Просматриваются три аспекта важности IAM для бизнеса. Первый – безопасность. Все права доступа выдаются по согласованию, учитываются в единой базе, что позволяет легко делать аудиты и управлять правами; исключается человеческий фактор при назначении прав. Второй – снижение операционных издержек. Третий – технологии IAM могут активно применяться при предоставлении услуг.

Приглашаем вендоров и разработчиков:

продемонстрировать технические решения в действии;

выступить с увлекательной экспертной презентацией;

провести мастер-класс по технологиям.

Обращайтесь к Ирине Суриной: +74956470442, surina@groteck.ru.

10-й форум All-over-IP 2017 Формирует содержание в соответствии с требованиями времени, развивает сервисы в интересах поставщиков и покупателей, открывает новые возможности для бизнеса, объединяет участников индустрии в сообщество. Это маст хэв для передовых брендов и молодых компаний, желающих достигать результатов. Генеральный спонсор: ITV | AxxonSoft.

22, 23 и 24 ноября 2017

Москва, КВЦ "Сокольники"

www.all-over-ip.ru

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