Испанский суд постановил экстрадировать русского хакера Лисова в США

02.08.2017







Суд в Испании постановил экстрадировать в США российского программиста Станислава Лисова, передает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную судебную палату.

Заседание суда, где был рассмотрен вопрос об экстрадиции, состоялось в Мадриде 20 июля. Во время этого заседания Лисов свою вину не признал. Адвокаты россиянина уже заявили о намерении обжаловать решение суда об экстрадиции.

Напомним, Лисова задержали в Барселоне в январе 2017 года по запросу США, которые объявили гражданина России в международный розыск. В Штатах Лисова подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, применявшегося для хищения банковских данных. Следствие считает, что Лисов работал не один, но у испанской стороны нет данных о том, сколько человек состоит в "преступной организации". Расследование этого дела ведется в США с 2014 года. В США Лисову грозит до 35 лет лишения свободы.

Лениздат



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