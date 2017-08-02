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    Испанский суд постановил экстрадировать русского хакера Лисова в США

Испанский суд постановил экстрадировать русского хакера Лисова в США


02.08.2017

Испанский суд постановил экстрадировать русского хакера Лисова в США

Суд в Испании постановил экстрадировать в США российского программиста Станислава Лисова, передает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную судебную палату.

 Заседание суда, где был рассмотрен вопрос об экстрадиции, состоялось в Мадриде 20 июля. Во время этого заседания Лисов свою вину не признал. Адвокаты россиянина уже заявили о намерении обжаловать решение суда об экстрадиции.

 Напомним, Лисова задержали в Барселоне в январе 2017 года по запросу США, которые объявили гражданина России в международный розыск. В Штатах Лисова подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, применявшегося для хищения банковских данных. Следствие считает, что Лисов работал не один, но у испанской стороны нет данных о том, сколько человек состоит в "преступной организации". Расследование этого дела ведется в США с 2014 года. В США Лисову грозит до 35 лет лишения свободы.

Лениздат

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